Нападник Жирони Артем Довбик привернув увагу до себе з боку топ-клубів.

Атлетіко зацікавився одразу кількома гравцями Жирони (Алейш Гарсія, Давід Лопес, Арнау Мартінес), але найбільше уваги "матрацники" приділяють Артему Довбику, інформує Mundo Deportivo.

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Наразі трансфер виглядає малоймовірним з двох причин. По-перше – дует у нападі Атлетіко Грізманн – Мората, який виглядає майже незамінним. А по-друге, Жирона не планує втрачати свою головну ударну силу в зимове трансферне вікно, коли має шанс поборотись не лише за зону Ліги чемпіонів, а й за перше місце.

Атлетіко може спробувати підписати Довбика вже наступного літа. Домовлятись треба буде не лише з Жироною, а й СК Дніпро-1. Зазначимо, що за трансфер українця Жирона отримає 75% від суми, а решта має дістатись дніпрянам. Transfermarkt оцінює Артема у 28 млн євро.

У поточному сезоні Довбик провів за Жирону 18 матчів, в яких відзначився 11 голами та 5 асистами.

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