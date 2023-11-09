Український форвард іспанської Жирони Артем Довбик потрапив до команди 8-го ігрового тижня від гри EA Sports FC 24.

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Наш земляк отримав рейтинг 83. Нагадаємо, 26-річний нападник у матчі 12-го туру Ла Ліги проти Осасуни (4:2) забив гол і віддав 2 асисти. Нова команда тижня вже доступна у режимі Ultimate Team.

До слова, після 12-ти турів Жирона лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на 2 очки.

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