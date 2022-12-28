"У квітні моє відновлення йшло за планом, я розумів, що настає той етап, коли однієї біганини та роботи в залі недостатньо. Треба починати працювати з м’ячем. Провідні українські клуби отримали дозвіл на виїзд за кордон, і я вирішив поцікавитися, чи можна мені готуватися з кимось із них. Мені порадили Динамо.

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Так я і потрапив до київської команди, за що їй дуже вдячний. Уже тоді стало відомо, що збірна зіграє в червні, і мені треба було набирати форму. У Динамо мене добре прийняли, відразу адаптувався в колективі. По збірній знав майже всіх хлопців. Було легко, але не на тренуваннях. Я місяць відновлювався, а тут потрапив на дуже інтенсивну роботу. Ми багато бігали, у Мірчі Луческу зазвичай великий кілометраж на зборах. Майже вдвічі більший, ніж, приміром, в Дніпрі-1. Та воно й видно по матчах, адже кияни часто додають на останніх хвилинах.

Знаєте, протягом року я тренувався та грав під керівництвом чотирьох тренерів – Ігора Йовічевіча, Мірчі Луческу, Олександра Петракова та Олександра Кучера. Такого в мене ще не було, але, зізнаюся, труднощів не відчував. Мабуть, тому, що я нападник, а від нього скрізь треба одне й те саме – забивати.

Так, є деталі, і стосуються вони, наприклад, пресингу. Вимоги в цьому компоненті бувають різними не те що в різних тренерів, а в різних матчах. Одного суперника ми накриваємо так, другого – інакше. Рік тому я говорив про те, що тут мені треба додати, тому над пресингом, над його розумінням я багато працював", – цитує Довбика Команда 1.

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