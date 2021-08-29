До розташування збірної України прибули 11 гравців: 10 представників Динамо та Артем Довбик з СК Дніпро-1. Втім, після медичного обстеження нападник покинув розташування національної команди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Збірна України розпочала збір перед черговими матчами відбору до ЧС-2022

В Артема виявили ушкодження області 12-го ребра грудної клітки з утворенням гематоми, через що нападник, який забив вирішальний гол у ворота Швеції на Євро-2020, пропустить близько двох тижнів.

Сьогодні ввечері до команди приєднаються Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко і Євген Макаренко. Вже завтра, 30 серпня, "синьо-жовті" вилітають в Нур-Султан, а Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Олександр Зубков, Ігор Харатін і Тарас Качараба приєднаються до партнерів у понеділок ввечері вже в Казахстані.

Нагадаємо, у вересні збірна України проведе два матчі відбору на ЧС – 1-го проти Казахстану і 4-го проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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