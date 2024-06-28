Ім'я Всеволода Бадка не дуже відоме у публічній сфері світу футболу. Але насправді це дуже цікавий агент, який має великі контракти на рівні англійського Чемпіоншипу. Таке собі лобі українських гравців в Англії.

– Ви не дуже відомі у публічній сфері. Розкажіть про себе трохи.

– Я сам киянин. Достатньо рано приїхав до Великої Британії. Закінчував університет в Англії. В агентській сфері працюю вже п'ять років. Моїм партнером тривалий час є Андрій Кириченко.

– Чому вирішили стати агентом?

– У Великій Британії всі люблять футбол, його обговорюють. З'явилися певні контакти в Англії, були певні знайомства в Україні. Вирішив рухатися в цьому напрямку і почав розвиватися.

– Хто був першим вашим клієнтом? Яким був перший трансфер?

– Одним із перших клієнтів був воротар Богдан Ісаченко, який зараз грає у Португалії, його трансфер зробив до Браги. Зараз Богдан грає за Торренсе і цьогоріч став одним із найкращих воротарів чемпіонату Португалії U-23.

– Як ви оціните агентський ринок України під час війни?

– Зараз багато агентів працюють з-за кордону. Вони там розвивають свої контакти, випрацьовують нові напрямки роботи. Наша компанія пріоритетним для себе бачить англійський ринок, особливо клуби Чемпіоншипу. Ми з усіма там спілкуємося. За останній час стало набагато більше контактів.

– Важко конкурувати українським агентам у Європі?

– З іноземними клубами працювати можна. Усе залежить, якої якості гравців ви пропонуєте та які фінансові умови потенційного трансферу. Якщо ми говоримо про підписання футболістів, то це більше залежить від країн. Окремі держави більш закриті, консервативні. Багато залежить від наявних контактів.

– Лунін, Циганков, Довбик зробили хорошу рекламу українському футбольному ринку. Наскільки збільшився попит на наших футболістів?

– Я б ще сюди додав наших представників в Англії – Михайла Мудрика, Віталія Миколенка, Іллю Забарного, Олександра Зінченка, Єгора Ярмолюка та футболістів Чемпіоншипу – Назарія Русина і Миколу Кухаревича. Кожен із перерахованих гравців робить свій внесок у популяризацію українських футболістів закордоном. Кількість наших гравців зростає. Клуби вже знайомі з українцями та більше приділяють їм увагу.

– У Хорватії є поняття "бренд хорватського футболіста". Легіонер із Хорватії – це ознака якості. Він коштує недешево. Чи можна вже казати про формування "бренду українського футболіста"? Чи асоціюється український легіонер із якістю?



– Перш за все, враховуючи особливості УПЛ, українські футболісти добре розвинуті фізично. Можливо, їм буде простіше адаптуватися, ніж гравцям з Латинської Америки чи Африки. Більшість гравців з України знають базову англійську. Але все залежить від кожного гравця індивідуально.

– Чи погоджуєтеся з твердженням, що раніше для агентів головне завдання полягало в тому, щоб привезти якісних легіонерів в Україну, натомість зараз цінується працевлаштування українського гравця закордоном?

– Коли почалася війна, пріоритет гравців змістився в бік Європи. Зараз такий час, що європейські скаути не їздять в Україну. Щоб себе показати, потрібно мати міжнародну вітрину – грати у єврокубках або у складі збірної України різних вікових категорій. Виникає парадокс, бо в український футбол заходять клуби з інвестиціями – ЛНЗ, Полісся, Карпати, великі амбіції у Буковини. Зараз є попит на прихід легіонерів в Україну. У тому ж Кривбасі багато іноземців. Наша компанія організувала трансфер Самбу Сіссоко у Ворсклу.

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– Наскільки важко запросити легіонера хорошої якості в Україну?

– Це достатньо непросто. Залежить багато в чому від національності гравця. Європейці особливо не поспішають приймати пропозиції. Гравці із країн, які пройшли війну (насамперед із Балкан), готові приймати пропозиції. Або футболісти з інших континентів, які розглядають Україну, як трамплін для переходу в сильніші чемпіонати.

– Багато молодих українських гравців опинилися у Європі після початку війни. Але в Англії фактично нікого немає. У чому причина?

– Юридично зараз плюс-мінус проблем немає. В Англії така політика, як і в інших європейських країнах, зі своїми особливостями. Вважаю, що причина – у рівні гравців. В англійських академіях дуже високий рівень. Потрапити туди вкрай непросто. Але ми працюємо у цьому напрямку. Також варто зауважити, що англійські клуби беруть легіонерів у юнацькі команди лише якщо бачать їхню перспективу заграти у першій команді. Найважче – потрапити на британський ринок, але якщо ти вже там, то потім значно простіше зробити перехід у хороший клуб, бо на кожному матчі присутні скаути, яким гравець може сподобатися.

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– Назарій Русин провів перший сезон в Чемпіоншипі. Чи зробив він рекламу українським гравцям на рівні другого за силою дивізіону Англії?

– З якими б клубами ми не спілкувалися, всі знають, що українець грає у Сандерленді. Він підвищив інтерес клубів Чемпіоншипу до українського ринку.

– Як оціните сезон для Назарія в Сандерленді?

– Змінилися три наставники протягом сезону. Цей сезон був більше адаптаційним. Нове середовище, сім'я довго не могла отримати візи, існували проблеми мовного характеру. Плюс – травми. Зараз більше позитиву. Родина вже поряд із ним. Русин хоче вдало провести підготовку до нового сезону та стати основним гравцем "чорних котів".

– Наскільки українські гравці зацікавлені у переході в Чемпіоншип?

– Якщо не брати до уваги футболістів збірної України, які можуть претендувати на клуби АПЛ, то майже всі інші гравці зацікавлені у переході в Чемпіоншип. За останні десять років більша частина учасників Чемпіоншипу грали в АПЛ – Лестер, Лідс, Вест Бромвіч, Сандерленд, Саутгемптон і так далі. Клуби Чемпіоншипу дивляться не на національність, а на якість, фінансові умови.

– Чи варто чекати нових переходів у Чемпіоншип?

– Ми над цим працюємо з моїм партнером Андрієм Кириченком. Раз чи два рази на місяць літаємо в Англію. Спілкуємося напряму із клубами. Розуміємо, що одна справа – розмовляти онлайн, а інша – вживу. Сподіваюся, що влітку будуть трансфери українців у Велику Британію.

– Обидві юнацькі збірні України вийшли на Євро. Кого із гравців можете виділити?

– Всі збірні України кваліфікувалися на Євро. Плюс – вперше на Олімпіаді буде грати футбольна команда з України. Маємо хорошу динаміку. Якщо беремо команду U-19, я б виділив Геннадія Синчука із Металіста. По ньому є інтерес від клубів Чемпіоншипу. Лідс зв'язувався. Вони його дивилися під час еліт-раунду. Мають всю інформацію. Сподіваюся, що буде конкретика.

Великі сподівання на нашого гравця Тимура Тутєрова. Він весною себе чудово проявив у юнацькій команді Сандерленда. Забив за збірну. Хорошого рівня гравець. Усі виділяють Матвія Пономаренка, який вже забив за першу команду Динамо. Подобається Тарас Михавко, який грає за основу киян.

Якщо беремо збірну U-17, то виділив би Микиту Шелекету з Шахтаря. Хороші хлопці з Руху, які будуть у майбутньому грати на високому рівні. Відзначу Богдана Редушка, який справив хороше враження під час перегляду матчів. Також є непоганий центрбек зі Словацко Євген Рябоконь.

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– Чи варто чекати великих трансферів українських гравців у провідні першості Європи?

– Варто чекати, але їх буде небагато – 1-2 трансфери.

– Три-чотири головні активи в УПЛ?

– З Динамо – Бражко, Шапаренко та Ванат. Ще Батагов із Зорі справляє хороше враження.

– Назвіть найталановитіших молодих гравців до 21 року з чемпіонату України.

– Слюбик і Квасниця з Руху. Ілля Крупський із Ворскли.

– Наскільки важко буде Руху продати гравців, не маючи міжнародної вітрини?

– Європейські клуби дивляться за потенційними новачками у матчах за збірну або у єврокубках. Без цих складових дуже непросто оцінити справжній потенціал гравця. Тому відсутність міжнародної вітрини позбавляє можливості продавати футболістів за великі гроші. Потенційний покупець хоче пересвідчитися, що новачок відповідає високому потенціалу та коштує витрачених грошей.

– Багато українських гравців у Європі, а от наших наставників немає. Наскільки високо ви оціните школу українських тренерів?

– Важко сподіватися, щоб наші спеціалісти очолювали клуби закордоном. Якщо це буде, то тільки в поодиноких випадах. На рівні Чемпіоншипу віддають перевагу місцевим тренерам. Якщо беремо Німеччину – усі тренери німецькомовні. У Франції схожа картина. Знання мов тут є проблемою. Хоча у нас ростуть хороші молоді спеціалісти. Той же наставник Вереса Олег Шандрук.

– В Україні завжди було багато талантів, але перехід у дорослий футбол постійно давався важко. Чому?

– Велика різниця у фізичних кондиціях. На юнацькому рівні гравці можуть десь ногу прибрати, не піти у стик – на рівні дорослого футболу це відразу видно. Тут вже всі грають епізод до кінця. З десяти найкращих бомбардирів юнацького чемпіонату України за всю історію заграв на хорошому рівні тільки один Ванат.

– Як ви вважаєте, наскільки важливий результат на рівні юнацького та молодіжного футболу? Тобто, тут розвиток чи результат на першому місці?

– У першу чергу – розвиток. Іноземні клуби можуть подивитися гравця на цьому рівні. У липні збірна України U-19 гратиме у Північній Ірландії на Євро. До них буде прикута велика увага скаутів. Дивитимуться не тільки на результат, але і на якість гри.

– Зараз багато клубів в Україні роблять ставку на молодих гравців. Наскільки реально побудувати ланцюжок виховання футболістів від академії до першої команди?

– Це можливо. Потрібно, щоб минуло немало часу – не менше 7-8 років. Тут повинне бути терпіння та довготривалість проекту. Потрібно інвестувати в гравців. Все залежить від того, чи готові власники, менеджери чекати такий тривалий час.

– Шахтар продав Мудрика за рекордні гроші. Але потім знову почав купувати бразильських талантів. Чи є сенс під час війни інвестувати гроші в іноземних футболістів?

– Шахтар інвестує у бразильців, щоб потім продати їх дорожче. Це все входить у філософію Шахтаря, випрацювану роками. Вони на трансфери дивляться, як на інвестиції – отримають результат і потім можна буде заробити на трансфері. Я так думаю, що з трансферу Мудрика були виділені певні кошти на інвестиції для нових гравців. Подивимося, що з цього вийде.

– Чи зможе Шахтар продати Судакова за 60 млн+?

– Це буде непросто. Реальніше – в районі 40 млн.

– Якщо цінник такий великий, то альтернативи АПЛ немає?

– АПЛ буде пріоритетом. Всі знають, що був певний інтерес від команд Серії А. Клуби, які можуть зробити гідну пропозицію. Тому це будуть гранди Серії А або клуби АПЛ.

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– Хто крім Судакова є трансферним активом Шахтаря?

– Форвард Сікан. Але тут усе залежатиме від того, скільки Шахтар захоче за трансфер. Можливо, Юхим Конопля стане цікавим, враховуючи його виступи за збірну. Також би відзначив Дмитра Криськіва, враховуючи його вік. Він може в перспективі перейти у провідний чемпіонат. Не потрібно забувати за Артема Бондаренка.

– Зараз одним із найкращих воротарів є Георгій Бущан. Йому вже 30 років. Ще реально перейти до топ-чемпіонату?

– Бущану буде це непросто. У нього більше шансів було 3-4 роки тому, коли він виступав за збірну України на Євро і грав за клуб на рівні ЛЧ. З іншого боку, з віком трансферна вартість буде зменшуватися. Від воротаря хочуть, щоб він був адаптованим, знав мову. Щоб був, як свій. Клуби більше схиляються до вже адаптованих гравців.

– Шапаренко зміг реанімувати свою кар'єру?

– Він повертає свою форму і виходить на той рівень, який у нього був до травми. Тоді він перебував у шорт-листах провідних клубів. На жаль, Динамо не грало у єврокубках. Тому потенційний перехід може відбутися тільки завдяки виступу у складі збірної України на Євро-2024.

– Бражко та Ванат готові до переходів у сильніші чемпіонати, чи ще повинні пограти в УПЛ?

– Я вважаю, що важливо не перетримувати гравців в УПЛ. Якщо вони готові, то потрібно відпускати розвиватися. Вони готові до нових викликів.

– Динамо робить ставку на власну молодь. Кого б ви могли виокремити із гравців юнацької команди киян?

– Дуже імпонує Редушко. Хорошого рівня Маткевич. Центральний захисник Михавко. Форвард Пономаренко.

– Андрій Лунін продовжить контракт із Реалом, чи змінить команду?

– Багато чого залежало від виступу на Євро. На жаль, перший матч на турнірі проти Румунії вийшов не найкращий. Вже після турніру воротар та клуб будуть вирішувати своє майбутнє.

– Ілля Забарний готовий до переходу в статусніший клуб?

– Динамо зробило правильно, віддавши його у Борнмут. Не стали перетримувати. Ілля чудово себе показує в АПЛ, гравець основного складу збірної України. Демонструє стабільну та якісну гру. Тому варто чекати переходу у найближчій перспективі до сильнішої команди.

– Чи варто чекати літніх трансферів Довбика та Циганкова?

– Вважаю, що Артем має змінювати команду у літнє трансферне вікно. Найімовірніше, він це зробить. Наскільки я знаю, пріоритет для нього – залишитися в Ла Лізі. Артем добре вписався в іспанський футбол. Найбільш ймовірний кандидат – Атлетіко Мадрид. Або ж представники Серії А.

Найбільш вразливий момент Циганкова – травматичність. Це може не дозволити йому витримувати навантаження АПЛ. Схиляюся до того, що він залишиться у Жироні на наступний сезон, або перейде в іншу іспанську команду.

– Як щодо Зінченка? Залишиться в АПЛ чи змінить чемпіонат?

– ЗМІ пишуть, що Мікель Артета та Арсенал не розраховують на Зінченка у новому сезоні. Тому потрібно змінювати команду. Можливо будуть опції в Серії А. Вважаю, що італійський футбол підходить для Олександра.

– А Миколенку потрібно змінювати команду?

– Він у хорошому клубі. Це команда зі своїми завданнями. Стоїть питання щодо інвестора. Віталій завжди грає. Гравець старту. Адаптований до колективу. Потрібно залишатися та показувати свої найкращі якості.

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