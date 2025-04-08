Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк вже налаштований покращити результати Артема Довбика.

Після матчу 31-го туру Серії А між Ромою і Ювентусом (1:1) наставник господарів Клаудіо Раньєрі, коментуючи гру Артема Довбика, зазначив, що в Італії потрібно займатись греко-римською боротьбою – і українському нападнику в цьому ще є куди рости.

"В Італії потрібно займатися греко-римською боротьбою": Раньєрі окреслив фактор, який Довбик має покращувати

На ці слова яскраво відреагував олімпійський чемпіон Жан Беленюк. У сторіс Instagram він опублікував цитату Раньєрі з підписом: "За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби".

Згодом борець поділився ще одним кумедним дописом – карикатурою, де він і форвард Роми зображені в образах борців, додавши: "Артем Довбик руки крутить професійно". Нападник збірної України не залишився осторонь – він репостнув останню історію собі і лаконічно підписав: "Будемо працювати".

Нагадаємо, що цього сезону українець зіграв за римлян 40 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.

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