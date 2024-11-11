"Перш за все, я хотів би подякувати хлопцям з Marca. Вони доставили мені цей трофей.

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Я хотів би подякувати Жироні за цю можливість показати себе в Ла Лізі. Також дякую моїм колишнім партнерам по команді. Це не мій трофей, це наш трофей. Я думаю, ми його заслужили.

Це був неймовірний сезон для всіх, і все це завдяки нашому тренеру. Він дуже сильний тренер, і він дав мені багато", – сказав Довбик у коментарі Marca.

Нагадаємо, 27-річний українець не зміг прилетіти в Мадрид на церемонію Marca, тому отримав свій приз у офісі "вовків". На жаль, з новою командою все не так яскраво – всього 4 голи після 12 турів Серії А.

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