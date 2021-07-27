Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик дублем врятував для команди нічию у матчі першого туру УПЛ проти Ворскли (2:2).

– Наскільки задоволений тим, що вдалося голи перенести зі збірної до чемпіонату?

– Задоволений, що забив. Команда витримала важкі півгодини, коли грали у меншості. Усі виклалися на 100 відсотків, тому можна сказати, що витиснули максимум з наявної ситуації.

Голи з очевидних офсайдів і красивий "самостріл" Сватка у відеоогляді матчу Ворскла – СК Дніпро-1 – 2:2

– Ти до команди приєднався нещодавно. Наскільки вдалося витримати 90 хвилин?

– Почуваюся добре. Наприкінці матчу вже почалися судоми, адже ми грали у меншості, довелося більше бігати.

– З урахуванням двох голів, ще шкодуєш про момент у першому таймі?

– Так, звичайно, такі моменти треба реалізовувати. Якщо їх буде більше, то кількість перейде у реалізацію, – підсумував Довбик у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

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