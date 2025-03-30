"Було важко. У нас було багато моментів, і це 3 важливі очки для нас. Мене всі підтримують, сьогодні було важливо забити, і я це зробив", – цитує Довбика Napoli Magazine з посиланням на Sky Sport.

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Нагадаємо, Артем Довбик вийшов у стартовому складі римлян на матч та на 80-й хвилині забив єдиний гол у грі. Пізніше українець зазнав пошкодження та був замінений на 84-й хвилині матчу.

У нинішному сезоні 27-річний форвард провів 39 поєдинків за Рому, забив 16 голів та віддав 4 асисти. Його контракт з римським клубом розрахований до 30 червня 2029 року.

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