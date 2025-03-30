Довбик поділився думками про гол у ворота Лечче: "Було важко"
Український нападник Роми Артем Довбик прокоментував перемогу над Лечче (1:0) у матчі 30-го туру Серії А.
"Було важко. У нас було багато моментів, і це 3 важливі очки для нас. Мене всі підтримують, сьогодні було важливо забити, і я це зробив", – цитує Довбика Napoli Magazine з посиланням на Sky Sport.
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Нагадаємо, Артем Довбик вийшов у стартовому складі римлян на матч та на 80-й хвилині забив єдиний гол у грі. Пізніше українець зазнав пошкодження та був замінений на 84-й хвилині матчу.
У нинішному сезоні 27-річний форвард провів 39 поєдинків за Рому, забив 16 голів та віддав 4 асисти. Його контракт з римським клубом розрахований до 30 червня 2029 року.
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