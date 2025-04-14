"Довбик почувається менш ізольованим": українець поставив Раньєрі у скрутне становище – тренер Роми змушений обирати
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував нічию з Лаціо у 32-му турі Серії А (1:1).
"Для мене, як для римлянина, це прекрасно – завершити без жодної поразки в дербі. Хоч я й хотів перемоги, але в житті не все отримуєш. Найбільше буду сумувати за заповненим Олімпіко. Це місце надихає й змушує викладатися до кінця.
Виступ Довбика у відеоогляді матчу Лаціо – Рома – 1:1
Я знаю, що з двома форвардами ми діємо більш вертикально та рішуче. Але якщо випущу їх обох з перших хвилин – не матиму варіантів для підсилення з лави. Це єдине, що мене стримує. Я розумію, що Довбик почувається менш ізольованим, коли грає з партнером. Тепер справа за мною – знайти правильне рішення", – цитує Раньєрі Football Italia.
До слова, цього сезону Довбик провів за Рома 41 матч у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 4 асисти.
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