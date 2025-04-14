"Для мене, як для римлянина, це прекрасно – завершити без жодної поразки в дербі. Хоч я й хотів перемоги, але в житті не все отримуєш. Найбільше буду сумувати за заповненим Олімпіко. Це місце надихає й змушує викладатися до кінця.

Виступ Довбика у відеоогляді матчу Лаціо – Рома – 1:1

Я знаю, що з двома форвардами ми діємо більш вертикально та рішуче. Але якщо випущу їх обох з перших хвилин – не матиму варіантів для підсилення з лави. Це єдине, що мене стримує. Я розумію, що Довбик почувається менш ізольованим, коли грає з партнером. Тепер справа за мною – знайти правильне рішення", – цитує Раньєрі Football Italia.

До слова, цього сезону Довбик провів за Рома 41 матч у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 4 асисти.

Рома врятувалася проти Лаціо: Довбик провалився, інтуїція не підвела Раньєрі в його прощальному Римському дербі