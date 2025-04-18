Тренерський штаб Роми визначився з заявкою на гру проти Верони у 33-му турі Серії А.

Наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі включив до списку 23 гравців на протистояння з "мастифами" у черговому турі чемпіонату Італії.

"Він працює над цим, але я все ще незадоволений": Раньєрі відверто оцінив гру Довбика перед матчем з Вероною

Артем Довбик та Стефан Ель-Шаараві пропускали тренування напередодні гри. Клаудіо Раньєрі включив обох гравців до заявки.

Нагадаємо, Рома наразі посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А з 54 очками. Артем Довбик зіграв за "вовків" у чемпіонаті Італії у 28 іграх, забивши 11 голів та віддавши три асисти.

"Ти не можеш казати, що хочеш грати попереду Погба": МЮ продав найвідданішого гравця – він уже б'є рекорди за інший клуб