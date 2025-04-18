Довбик почув вердикт після пропущеного тренування – Раньєрі визначився з долею українця на Верону
Тренерський штаб Роми визначився з заявкою на гру проти Верони у 33-му турі Серії А.
Наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі включив до списку 23 гравців на протистояння з "мастифами" у черговому турі чемпіонату Італії.
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Артем Довбик та Стефан Ель-Шаараві пропускали тренування напередодні гри. Клаудіо Раньєрі включив обох гравців до заявки.
Нагадаємо, Рома наразі посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А з 54 очками. Артем Довбик зіграв за "вовків" у чемпіонаті Італії у 28 іграх, забивши 11 голів та віддавши три асисти.
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