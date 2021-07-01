М'яч Артема Довбика на останніх хвилинах матчу проти Швеції став не лише переможним, але й рекордним.

На 120+1 хвилині 24-річний форвард, який вийшов на заміну, забив вирішальний м'яч, що вивів Україну в чвертьфінал Євро-2020.

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Як інформує офіційний сайт УАФ, цим голом Довбик встановив одразу два досягнення – тепер це просто найбільш пізній м'яч та найбільш пізній переможний м'яч в історії "синьо-жовтих". Раніше рекорди у цих номінаціях утримували Андрій Ярмоленко (90+7 хвилина) та Андрій Шевченко (90+4 хвилина) відповідно.

До слова, в чвертьфіналі Євро-2020 Україна зіграє з Англією. Матч відбудеться 3 липня о 22:00 у Римі на Стадіо Олімпіко.

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