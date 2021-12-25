"Зі мною виходили на зв'язок через гравців. У збірній України я дуже здружився з динамівцями Циганковим і Тимчиком. Це були розмови між собою, не більше.

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Потрібно, щоб все збіглося. Я зрозумів для себе, що потрібно йти туди, де тебе хоче головний тренер. Де на тебе розраховують, ставлення до тебе є. А якщо дві сторони хочуть, а одна ні – це вже не моя історія", – сказав Довбик в інтерв'ю програмі "BurBuzz".

Нагадаємо, інтерес до українського форварда приписують Бешикташу, Фіорентині, Торіно, Сампдорії, Марселю, Реал Сосьєдаду, Труа та низці німецьких клубів.

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