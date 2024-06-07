– Зараз багато розмов про тебе в контексті Барселони, що Хаві хотів тебе дуже сильно. Наскільки це правда? Були якісь контакти з Хаві?

– З Хаві не було, але були перемовини.

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– З людьми з Барселони?

– Так. Я дуже добре зіграв два матчі з Барселоною, і, я так розумію, були якісь розмови між клубами.

– Як ти відчуваєш за стилем – тобі зараз Реал чи Барселона?

– Не знаю, Барселона… Це такі команди, що тут не думаєш. У них є такі виконавці… Хоч і кажуть, що Барселона вже не та, але там виконавці дуже високого рівня – Гюндоган, Лєвандовскі, цей молодий Ямал, – зізнався Довбик в інтерв'ю прес-службі УАФ.

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