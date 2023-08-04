Український форвард переїде до чемпіонату Іспанії. Як інформує Diari de Girona, офіційно Артема Довбика можуть презентувати ще цього тижня.

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Згідно з джерелом, СК Дніпро-1 отримає понад 7 мільйонів євро за 50% прав на нападника. Артем підпише контракт з Жироною на п'ять сезонів – до 2028 року.

Не виключено, що у неділю, 6 серпня, Довбик буде присутній на матчі Жирони проти Лаціо. Існує навіть імовірність його виходу на кілька хвилин, однак шанси на це не надто великі.

Нагадаємо, що інші 50% прав на Довбика належать Мітьюлланду. 26-річний форвард провів 86 матчів за СК Дніпро-1, забив 54 голи та зробив 14 результативних передач.

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