Український форвард "вовків" повернувся в Рим раніше, ніж було заплановано. Нападник активно працює, щоб вразити головного тренера Роми Джана П'єро Гасперіні, повідомляє Romanews.

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Журналісти інформують, що 28-річний українець розпочав індивідуальні заняття в приватному тренажерному залі в столиці Італії.

Довбик провів тренувальні сесії у минулі вихідні, активно готуючись до нового сезону, щоб заслужити місце в основному складі Роми під керівництвом нового алленаторе.

Нагадаємо, що в сезоні 2024/25 Артем забив у футболці римлян 17 голів та віддав 4 асисти у 48 матчах.

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