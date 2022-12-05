Нападник СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик висловився про лідерство "спортклубівців" під час павзи на зимову перерву.

"Не налаштовували себе на перше місце, але хотіли бути у першій трійці. Після деяких матчів ми бачили, що можемо зачепитися за верхню частину.

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З кожним матчем приходила впевненість і з’явилися думки, що просто так ми нікому нічого не віддамо. Зі всіма конкурентами ми зіграли вдало – всіх обіграли. Головне – так продовжити в другому колі, де все тільки буде починатися", – резюмував Довбик в інтерв'ю Бурбасу.

Дніпряни завершили першу частину сезону з 35 заліковими балами. Перевага над Динамо та Шахтарем складає 5 пунктів.

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