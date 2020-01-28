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Довбик оцінив ймовірність свого повернення в УПЛ із чемпіонату Данії

11:22 638 Читать на русском
Довбик оцінив ймовірність свого повернення в УПЛ із чемпіонату Данії
Артем Довбик / фото з відкритих джерел

Український нападник данського Сеннерюска Артем Довбик поділився планами на найближче майбутнє.

"Футболіст росте, якщо виходить із зони комфорту. Труднощі загартовують. Я це добре відчув, виступаючи в закордонній першості.

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На даний момент не розглядаю варіантів з поверненням в УПЛ. Я ще награвся в чемпіонаті Данії. Тут цікаво. Після травми, через яку я вибув на вісім місяців, кожен вихід на поле – як ковток свіжого повітря. Мотивація у мене зашкалює. Своєю грою дуже кортить віддячити Сеннерюску за тепле ставлення до мене", – цитує форварда zbirna.com.

Зазначимо, що команда українця після 20 турів чемпіонату Данії посідає 11 місце в турнірній таблиці. Сам Довбик у поточному сезоні зіграв 9 матчів і забив 2 голи. В липні оренда українця в Сеннерюску завершиться і він повернеться в Мітьюлланд.

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Світ Українці за кордоном Артем Довбик Артем Довбик Сеннерюск Сеннерюск
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