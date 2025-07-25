Рома незабаром офіційно оформить перехід 21-річного захисника Веслі. Римляни та Фламенго вже на стадії підписання угоди.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, щойно Фламенго підпише контракт з заміною Веслі, бразильця одразу відпустять в Рим. Рома заплатить за захисника 25 мільйонів євро, а ще 5 млн передбачено як бонуси.

Веслі – вихованець Фламенго. Загалом він зіграв за клуб у 136 матчах, в яких забив чотири голи та віддав шість асистів. В березні 2025 року він дебютував у складі збірної Бразилії.

Нагадаємо, що за Рому виступає український форвард Артем Довбик.

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