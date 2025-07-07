У зв'язку з продажем Теммі Абрахама та ймовірним відходом Шомуродова, римляни шукають нового нападника. Клуб цікавиться трьома гравцями: Жоржем Мікаутадзе з Ліона, Ніколою Крстовічем з Лечче та Лоренцо Луккою з Удінезе, повідомляє Romanews.

Довбик може втратити місце в основі Роми – Гасперіні чекає ривка від українця

Зазначається, що найкращим чином ідуть перемовини про трансфер Мікаутадзе, однак Гасперіні дуже подобається Крстовіч, за якого Лечче хоче отримати 35 мільйонів євро. Рома готова обміняти декількох гравців з Прімавери, для того, щоб зменшити ціну на футболіста.

Останнім часом "вовки" знову звернули увагу на Лоренцо Лукку, однак вартість, яку вимагає Удінезе – 40 млн євро, є проблематичною для римлян. Рішення про новий трансфер керівництво Роми ухвалить до кінця тижня.

До слова, у минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів у складі "вовків" забив 17 голів та віддав 4 асисти. Контракт 28-річного українця з клубом розрахований до 2029 року.

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