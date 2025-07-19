Довбик отримає конкурента з АПЛ – Романо розкрив деталі трансферу
19 липня 21:18 - Читати іншою мовою
Нападник Брайтона Еван Фергюсон переходить в Рому.
Рома та Брайтон погодили трансфер Евана Фергюсона, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Довбик отримав пошкодження і вже сьогодні пройде обстеження, – джерело
20-річний нападник "чайок" переїде в столицю Італії на правах оренди. В угоді також прописана опція викупу гравця за 40 мільйонів євро.
Очікується, що ірландський форвард стане головним конкурентом Артема Довбика за місце в основі "вовків". В сезоні 2024/25 Фергюсон не вражав результатами ні за Брайтон, ні в оренді в Вест Хемі. В його активі лише 1 гол у 23 матчах минулої кампанії.
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