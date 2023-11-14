Форвард Жирони та збірної України Артем Довбик продовжує збирати хвалебні відгуки за свою гру в чемпіонаті Іспанії.

Український нападник влітку перебрався до Жирони. Досить швидко Артем Довбик завоював місце в стартовому складі й стабільно допомагає команді здобувати очки.

Інтер планує підписання Довбика наступного літа, – журналіст

На своєму офіційному сайті Marca склала символічну збірну початку сезону. Артем Довбик опинився серед вибраних футболістів. Іспанське видання відзначило, що гравці, які потрапили в добірку, швидко адаптувалися до складнощів Ла Ліги.

Нагадаємо, що український форвард в 13 матчах забив 7 голів та віддав чотири результативні передачі. За кількістю результативних дій Довбик поступається лише лідеру Реала Джуду Беллінгему, у якого по системі гол+пас 12 очок.

Лунін допоміг Реалу розгромити Валенсію – українець двічі врятував, але пропустив, невдалий вихід Яремчука