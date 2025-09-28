У матчі 5-го туру Серії А Рома обіграла Верону (2:0), а Довбик забив перший гол на 7-й хвилині. "Голи завжди важливі для набуття впевненості. Чи відчуваю я, що набираю форму? Так, я покращую свою фізичну форму і покращую атакуючі дії. Сьогодні було кілька гольових моментів, і я відчуваю, що можу грати краще в кожній грі.

Гол Довбика у відеоогляді матчу Рома – Верона – 2:0

У чому відмінності між мною і Фергюсоном? Ми виступаємо на одній позиції. У Евана є досвід гри в Прем'єр-лізі. Ми різні, але в той же час схожі, сподіваюся, він теж зможе знайти свій шлях. Нам потрібно допомогти команді і бути згуртованими.

Скільки голів я заб'ю під керівництвом Гасперіні? Не хочу загадувати. Ми будемо намагатися вдосконалюватися від тренування до тренування. Тренер – вчитель, і ми повинні навчитися робити те, що він нам каже. Ми повинні завжди бути готові.

Я знаю, що за Рому виступав такий форвард як Едін Джеко. У мене була можливість поговорити з ним кілька днів тому. Він порадив мені ніколи не здаватися на тренуваннях, завжди бути чесним з товаришами по команді, і все буде добре.

Фергюсон? Конкуренція корисна для нас обох, ми обоє будемо вдосконалюватися. Було багато розмов, мене щодня продавали в різні команди. Тепер, коли трансферне вікно закінчилося, я можу зосередитися на Ромі і хочу насолоджуватися цим моментом", – цитує Довбика Il Romanista.

