Форвард Роми Артем Довбик почув не найкращі відгуки після першого матчу в Серії А в новому сезоні.

Артем Довбик не потрапив у стартовий склад Роми на матч проти Болоньї (1:0). Українець вийшов на поле на 74 хвилині.

Виступ Довбика у першому матчі сезону оцінили на шість балів. А ось його конкуренту Евану Фергюссону, який забив єдиний гол у матчі, поставили найвищу оцінку – 7-ку.

"Довбик має бажання, але ясності та агресивності в штрафному майданчику ще бракує. Він недостатньо реагує, особливо на такі моменти, як простріл Пауло. Конкуренція в нападі може стати для Довбика стимулом. Принаймні, на це сподіваємося", – пояснило видання Ilromanista оцінку Артема.

Нагадаємо, Рома у наступному турі зіграє проти Пізи.

