Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі не збирається обіцяти жодному гравцю, що він буде в клубі після міжсезоння.

Керманича "вовків" запитали, чи можна вважати недоторканним Артема Довбика, за якого минулого літа заплатили Жироні чималі 30,5 млн євро + бонуси.

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"Я не люблю говорити про такі речі. Мені подобається говорити про те, чого ми могли б досягти цього року. Зайві розмови можуть відвернути увагу. Що буде наприкінці сезону, ми поговоримо наприкінці сезону. Це стосується не лише Довбика, а й усіх", – наводить слова Раньєрі Football Italia.

Додамо, що українець проводить доволі продуктивний дебютний сезон за Рому, оформивши 16 голів і 4 асисти в 43 матчах. Раньєрі влітку покине тренерський місток римлян, але братиме активну участь у виборі наступника.

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