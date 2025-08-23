"Довбик потрапив до складу на матч проти Болоньї, але я не маю кришталевої кулі провидця щодо його майбутнього", – заявив Гасперіні, натякаючи, що трансфер українця цілком можливий до закриття вікна.

Довбик може підписати тривалий контракт з Наполі – відомі терміни угоди і можлива зарплата

Ще прозоріший натяк тренер Роми залишив Лоренцо Пеллегріні, якого позбавив капітанської пов'язки: "Пеллегріні близький до одужання, але ситуація незрозуміла. Клуб не хоче продовжувати його контракт, однак Лоренцо потрібно грати, щоб претендувати на місце в збірній. Я не маю наміру розпочинати суперечку. Кажу прямо – якщо він знайде варіант, який влаштує його і клуб... Наразі такої можливості немає".

Нагадаємо, Рома сьогодні (23 серпня) відкриє чемпіонат Італії домашнім матчем проти Болоньї. За прогнозами, Гасперіні довірить місце в старті на вістрі атаки літньому новачку Евану Фергюсону, а Довбик розпочне в запасі.

