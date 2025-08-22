Довбик може підписати тривалий контракт з Наполі – відомі терміни угоди і можлива зарплата
Нападник Роми Артем Довбик все ще може перейти до складу "адзуррі".
Наполі не відмовився від варіанту з запрошенням Довбика та навіть зробив пропозицію його агенту, повідомляє журналіст Маттео Моретто.
Українцеві готові надати повноцінний контракт терміном на 6 років з щорічною зарплатою в 3 мільйони євро. Таким чином, трансфер Довбика розглядається керівництвом Наполі як довгострокова інвестиція, а не тимчасовий захід через травму Ромелу Лукаку.
Втім, перемовини між Ромою та Наполі щодо трансферу Довбика ще не розпочалися. Раніше повідомлялося, що пріоритетною ціллю для чинного чемпіона Італії є нападник Манчестер Юнайтед Расмус Хьойлунд.
