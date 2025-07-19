Форвард Роми Артем Довбик, схоже, знову може пропустити певний час через травму.

Український нападник римської Роми Артем Довбик отримав м’язову травму, повідомляє VoceGialloRossa.

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Стан 28-річного нападника наразі невідомий, але вже сьогодні, 19 липня він пройде медичне обстеження для уточнення ступеня ушкодження.

Це пошкодження може суттєво ускладнити становище Роми в атаці, адже команда вже втратила Теммі Абрахама та Ельдора Шомуродова через трансфери, а також має проблеми з Пауло Дібалою через травму.

Нагадаємо, минулого сезону Довбик провів за Рому 45 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі. Контракт Артема з "вовками" розрахований до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює українця в 30 млн євро.

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