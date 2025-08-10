Рома обіграла Евертон у товариському матчі (1:0). Артем Довбик отримав оцінку за цю гру.

Довбик провів на полі 78 хвилин, після чого був замінений на Евана Фергюсона. Однак проявити себе українець так і не зміг.

Довбик як риба, викинута на берег: українець з особливим підходом від Гасперіні – відео на очах 250 фанатів завірусилося

"Двічі спробував пробити по воротах, обидва рази промахнувся. Оцінка – 5 балів", – прокоментував гру Артема Довбика кореспондент Voce Giallorossa Лука Д'Алессандро. Крім Довбика "п'ятірку" отримав тільки новачок Веслі – ці гравці були визнані найгіршими в складі Роми.

Кращими в складі римлян були визнані опорний півзахисник Ніл Ель-Айнауї та автор єдиного голу Матіас Суле ("Він продовжує бути оазою посеред пустелі").

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні отримав 6,5 бала. "Після поразки від Астон Вілли він перебудовує команду, залишивши Ель-Айнауї на позиції атакувального півзахисника. Попереду ще багато роботи, але трансферне вікно має щось подарувати", – зазначив Д'Алессандро.

Рома перемогла Евертон – Миколенко травмувався, Довбику показали, як потрібно забивати