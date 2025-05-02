Тіфозі Роми захоплюються Артемом Довбиком та його партнером по нападу Елдором Шомуродовим.

Лідер Динамо озвучив головну проблему Довбика в Ромі: "Я з заплющеними очима знав, де він"

Вболівальники навіть придумали жартівливі прізвиська дня нападників, повідомляє il Romanista.

Дует українця та узбека вже охрестили U2 на честь легендарного рок-гурту. Крім цього Довбика кличуть Бетменом, а Шомуродова – його помічником Робіном. Найбільш захоплені фанати й взагалі називають їх одним довгим словом – ШомуроДовбик.

Додамо, що 27-річний українець забив 16 голів та віддав 4 асисти в 43-х поєдинках за "вовків". На рахунку Шомуродова 7 м'ячів і 4 гольові передачі у 33-х матчах.

Рома здолала Інтер і продерлася в зону ЛЧ – Довбик змарнував 100-відсотковий шанс, але вигризав перемогу на зубах