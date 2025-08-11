Український нападник Артем Довбик не вписується в плани Джана Пьєро Гасперіні. Ситуацією форварда в Ромі може скористатися Лідс, який повернувся в АПЛ. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Не пишіть, що Довбик мені не подобається": Гасперіні захистив українця перед журналістами

"Павичі" раніше розглядали інших форвардів: одним із варіантів був Родріго Муніс з Фулхема, але висока ціна за гравця відлякала команду, а трансфер Ніколи Крстовіча з Лечче зірвався. Це змусило босів клубу шукати альтернативу. Тепер Лідс націлений на Довбика, який раніше потрапив у сферу інтересів Вест Хема. В англійському клубі вважають, що сума в 36 млн євро (32 млн фунтів стерлінгів) буде достатньою за українця.

В Ромі раніше повідомляли, що не збираються прощатися з Артемом за менш ніж 40 млн євро, щоб відбити ціну за його перехід з Жирони у 2024 році. Якщо "вовкам" вдасться продати Довбика, вони спробують піти за тим же Крстовічем, гра якого дуже подобається Гасперіні.

Додамо, що Лідс – це культовий клуб, який тричі вигравав чемпіонство Англії, а також доходив до фіналу ЛЧ у сезоні 1974/75, де поступився Баварії.

