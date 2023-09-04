Боса "біло-червоних" запитали про майбутнє Крістіана Стуані – капітана і найкращого бомбардира в історії клубу. 36-річного уругвайця сватали у Саудівську Аравію.

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"Ми не отримували жодного дзвінка чи офіційної пропозиції щодо Стуані. Але це футболіст такого рівня, який завжди має варіанти. Ми мріємо, щоб він залишився з нами в цьому сезоні і наступних. Він має чинний контракт, проте ми можемо навіть продовжити його на дещо інших умовах", – цитує Гвардіолу Cadena SER.

Якщо Стуані справді залишиться, то суттєво ускладнить життя Артему Довбику. Саме капітан Жирони був основним нападником на старті сезону – 2 голи за 260 хвилин на полі. Українець з лави запасних отримав 100 хвилин і відзначився одним голом.

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