Український форвард може дебютувати за Жирону вже у матчі проти Лаціо.

Іспанська Жирона лише кілька годин тому офіційно оголосила про трансфер форварда збірної України Артема Довбика.

Довбик офіційно став одноклубником Циганкова в Іспанії

Проте українець вже встиг провести перше тренування у складі нового клубу і пройти традиційний обряд посвяти – футболіст пройшов через "коридор", де нові одноклубники тепло привітали гравця.

Як повідомляє журналіст Ніл Сола, Довбик може дебютувати за Жирону вже сьогодні, 6 серпня, вийшовши на поле у контрольному матчі проти римського Лаціо. Гра стартує о 21:00.

Зауважимо, що Довбик перейшов до Жирони, підписавши контракт на 5 років. Раніше повідомлялось, що СК Дніпро-1 отримав за Довбика 7 млн євро за 50% прав – інша половина належала Мітьюлланду. У складі каталонського клубу Довбик гратиме під 9-м номером. За СК Дніпро-1 Артем провів 86 матчів, забив 54 голи та зробив 14 результативних передач.

La benvinguda dels companys! pic.twitter.com/2vuf6bQ1TE — Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023

П'ять гравців збірної України, яким пора на підвищення – лідер Динамо, перлина Шахтаря і найкращий бомбардир УПЛ