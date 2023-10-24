"Ми повинні не забувати про нашу головну ціль – збереження прописки в Ла Лізі. Водночас потрібно бути реалістами й думати про серйозніші речі. Ви бачили, який камбек ми організували у матчі з Альмерією, програючи 0:2.

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Знаємо, що з атакою у нас точно все гаразд. Чудово грає Савіо, а Артем Довбик уже показав, наскільки він хороший форвард. Поки що у нас все виходить", – сказав Гарсія у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, після десяти турів Жирона ділить лідерство у чемпіонаті разом із Реалом. Артем Довбик у поточному сезоні забив уже 5 голів та віддав два асити. Алейш Гарсія носить капітанську пов'язку, коли на полі немає Стуані, який програв конкуренцію форварду збірної України.

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