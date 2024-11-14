Український нападник у сезоні 2023/24 виступав за Жирону, якій допоміг здобути історичну путівку в Лігу чемпіонів. Крім того, Артем Довбик здобув звання найкращого бомбардира Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах за каталонську команду.

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Здобутки українця не залишилися без уваги. Довбик потрапив до двох номінацій премії Globe Soccer Awards. Артем позмагається за звання найкращого форварда та найкращого гравця. Нападник опинився у компанії іменитих гравців таких як Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе, Філ Фоден, Харрі Кейн, Ерлінг Холанд та інших.

Підтримати Артема Довбика та проголосувати за нього можна на сайті Globe Soccer Awards за посиланням. Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня 2024 року в Дубаї.

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Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST FORWARD are: Artem Dovbyk, Phil Foden, Erling Haaland, Harry Kane, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinícius Júnior, Nico Williams, and Lamine Yamal. pic.twitter.com/DCmDlkpRRw — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024