Довбик отримав дві престижні номінації на Globe Soccer Awards – українець опинився в елітарному клубі
Форвард збірної України та Роми Артем Довбик побореться за нагороди Globe Soccer Awards.
Український нападник у сезоні 2023/24 виступав за Жирону, якій допоміг здобути історичну путівку в Лігу чемпіонів. Крім того, Артем Довбик здобув звання найкращого бомбардира Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах за каталонську команду.
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Здобутки українця не залишилися без уваги. Довбик потрапив до двох номінацій премії Globe Soccer Awards. Артем позмагається за звання найкращого форварда та найкращого гравця. Нападник опинився у компанії іменитих гравців таких як Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе, Філ Фоден, Харрі Кейн, Ерлінг Холанд та інших.
Підтримати Артема Довбика та проголосувати за нього можна на сайті Globe Soccer Awards за посиланням. Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня 2024 року в Дубаї.
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