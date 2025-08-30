Рома гостювала на полі Пізи в рамках 2-го туру Серії А. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Артем Довбик залишився у запасі Роми. Це могла бути остання поява укаїнця у заявці "вовків", адже чутки про його відхід ніяк не стихають.

Довбик може стати гравцем Мілана – спортивний директор "россонері" розкрив можливу схему заради трансферу українця

Перший тайм у виконанні команди Гасперіні зовсім не вразив. Піза вже до 10-ї хвилини могла вести 2:0. Обидва чудові моменти мав Мейстер, однак Свілар зупинив м'яч на самісінькій лінії, а друга спроба виявилась неточною. Від Роми до перерви – жалюгідні 0,07 очікуваних голів. Єдиного удару в площину завдав Суле на 42-й хвилині! Здалеку в руки кіперу.

Після відпочинку "вовки" прокинулися завдяки Суле. Саме аргентинець на 55-й хвилині "розмочив" рахунок. Дибала у карному майданчику знайшов Фергюсона, замінник Довбика відкинув Суле, а той в дотик пробив низом.

За 6 хвилин Матіас нібито оформив дубль. Форвард Роми ідеально обробив м'яч і розібрався в моенті. Втім, втрутився VAR. Суле допоміг собі рукою.

На 73-й хвилині Довбик замінив Фергюсона. Українцю було важко боротися зі захисниками Пізи, але свій момент він таки мав. Коне протягнув і покотив Артему, проте він пробив у Шемпера. На щастя, це не вплинуло на успіх Роми. "Вовки" розпочали чемпіонат з двох мінімальних перемог. Ми ж стежимо за ситуацією Довбика до закриття вікна.

