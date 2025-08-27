Артем Довбик залишився на заміні у матчі Роми проти Болоньї, поступившись місцем у основі Евану Фергюсону. Ірландець був визнаний найкращим гравцем зустрічі завдяки своїй активності, хоча так і не відзначився результативними діями. Довбик міг забити після виходу на заміну, але не зважився пробити з правої з гострого кута, коли обіграв Скорупскі.

Екс-форвард Динамо був визнаний найкращим гравцем тижня в чемпіонаті Італії: "З таким виступом це міг бути лише він"

На фоні цього активізувались чутки щодо відходу Довбика з Роми, зокрема, до іспанського Вільяреала. В Італії, окрім цього, відбулись ще два знакових дебюти. Де Брюйне в першому ж матчі за Наполі забив зі штрафного, закрутивши м'яч у ворота з лівого флангу, а от Лука Модріч з Міланом зганьбились, програвши Кремонезе.

Не обійшлось без крутих подій і в Серії B, де дублем у складі Емполі відзначився 18-річний українець Богдан Попов. Один із голів він забив у стилі легендарного Робіна ван Персі (як на чемпіонаті світу-2014). Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".