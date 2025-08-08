Головний тренер Роми Джан-П'єро Гасперіні придивляється до свого складу, але ще не втратив віру в Артема Довбика.

Джан-П'єро Гасперіні змінив на тренерському містку Роми Клаудіо Раньєрі. Новий наставник "вовків" на основі результатів тренувань зробив висновки щодо свого складу. Це вплине на майбутнє гравців в Римі.

Як повідомляє Corriere dello Sport, Гасперіні розділив команду на три групи. Н'Діка, Манчіні, Анхеліньйо, Гіларді, Челік, Ель-Айнауї, Коне, Фергюсон, Суле, Ель-Шаараві та Дибала переконали тренера і швидко адаптувалися до його вимог.

Тренерський штаб, це чекає на прогрес Веслі, Ермосо, Довбика та Ренша, які наразі відстають від решти команди. Якщо Веслі лише прийшов до команди і в нього ще є кредит довіри, то український форвард ризикує бути виставленим на трансфер.

Щодо Голліні, Кумбулли, Салах-Еддіни та Дарбо, то Гасперіні чітко визначився з їхньою долею – всіх чотирьох спробують продати.

