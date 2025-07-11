Довбик офіційно залишився єдиним форвардом Роми
11 липня 00:25 - Читати іншою мовою
Рома відпустила Ельдора Шомуродова в чемпіонат Туреччини.
Істанбул Башакшехір на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда Роми і збірної Узбекистану Ельдора Шомуродова. Угода укладена на правах оренди, і турецький клуб має право викупу, яке стане обов'язковим при виконанні певних умов.
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Форвард обійшовся Стамбулу в 7 млн євро. Ще 10% Рома отримає з перепродажу Ельдора.
Узбек провів за "джаллороссі" 83 матчі, в яких забив 12 м'ячів і оформив 11 гольових передач.
Раніше Рома відпустила в Бешикташ Таммі Абрахама. Таким чином, Артем Довбик залишився єдиним повноцінним нападником в клубі на даний момент.
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