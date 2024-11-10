Головний тренер Роми Іван Юріч залишився без роботи після поразки "вовків" від Болоньї в 12-му турі Серії А.

Рома на офіційному сайті повідомила про розрив співпраці з Іваном Юрічем через незадовільні результати команди.

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Наразі "вовки" ще не мають заміни наставнику, а його наступника оголосять вже найближчими днями. Серед претендентів на посаду називали Роберто Манчіні та Клаудіо Раньєрі.

Додамо, що під керівництвом Івана Юріча Рома провела 12 ігор, здобувши 4 перемоги, зазнавши 5 поразок і тричі зігравши внічию. До нього командою керував Даніеле Де Россі.

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