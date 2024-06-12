Жирона в твіттері оголосила, що Артем Довбик був визнаний найкращим гравцем команди в минулому сезоні.

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Це й не дивно – форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату (24 голи в 36 матчах Ла Ліги), що допомогло Жироні посісти третє місце та вперше в історії вийти до групового етапу Ліги чемпіонів.

До слова, Артем потрапив на радари топ-клубів завдяки такому виступу в першому сезоні в Іспанії. Головним претендентом на українського форварда є Атлетіко, який готовий виплатити 50 мільйонів відступних.

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