Прес-служба Серії А повідомила, що Артем Довбик був визнаний найкращим гравцем першості за підсумками березня.

На нагороду також Ніколо Фаджіолі (Фіорентіна), Лукас Да Кунья (Комо), Умар Соле (Удінезе), Ріккардо Орсоліні (Болонья) та Ніколо Барелла (Інтер). Цікаво, що Довбик у березні забив 3 голи – по м'ячу у ворота Комо (2:1), Кальярі (1:0) та Лечче (1:0). Кожен із них став переможним.

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"Артем Довбик продовжує зростати паралельно з блискучими результатами Роми. Три голи, забиті українським нападником у березні, стали вирішальними, принісши "джалороссі" дорогоцінні очки у боротьбі за місце у майбутніх єврокубках. У свій перший рік у Серії А Довбик забив уже 11 "важких" голів, зарекомендувавши себе як повноцінний нападник, справжній форвард, здатний окупувати штрафний майданчик за допомогою своєї чудової фізичної форми та знаходити шляхи до воріт за допомогою різних рішень", – сказав про українця генеральний директор Серії А Луїджі Де Сієрво

До слова, Артем Довбик загалом провів 40 матчів за Рому цього сезону, в яких записав до свого активу 16 голів та 4 асисти. Цікаво, що це перша нагорода найкращому гравцю місяця в Серії А для українця з травня 2021 року – тоді приз дістався Руслану Маліновському.

Lui segna, voi lo votate

Dovbyk è il Player of the Month di Marzo#FC25 @EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/SJR7lU7Ys5 — Lega Serie A (@SerieA) April 10, 2025

Рома зіграла внічию з Ювентусом у провальній битві за ЛЧ – Довбик створив усі моменти "вовків" і допоміг з голом