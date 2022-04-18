Динамо на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомило, що Артем Довбик прибув до розташування команди в Румунії.

"Не можу зрозуміти, як можна ставити інтереси клубу вище інтересів національної збірної": Вацко звернувся до Суркіса

Зазначається, що про трансфер гравця не йдеться – форвард тренуватиметься у складі "біло-синіх" та матиме можливість зіграти у благодійних поєдинках.

Додамо, що Довбик перебуває у списку запрошених гравців до розташування збірної України. Динамо планує відпустити своїх футболістів у національну команду аж 23 травня, хоча Олександр Петраков планує розпочати збори вже 29 квітня.

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?