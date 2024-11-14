На своєму офіційному сайті римський клуб оголосив про призначення Клаудіо Раньєрі на посаду головного тренера. Угода італійця з Ромою розрахована до червня 2025 року.

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Римлянам довелося екстрено шукати нового наставника після звільнення Івана Юріча. Сім'я Фрідкінів звернулася до Клаудіо Раньєрі, який у травні 2024 року вийшов на пенсію.

"Наприкінці сезону він (Клаудіо Раньєрі) візьме на себе роль вищого керівництва: він буде радником власників з усіх спортивних питань клубу. Пошуки нового тренера триватимуть протягом наступних місяців, і Клаудіо також матиме право голосу в цьому рішенні", – написано на офіційному сайті.

Нагадаємо, Раньєрі двічі працював з "вовками" – з 2009 по 2011 роки та у сезоні 2018/19.