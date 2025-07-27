Довбик однозначно висловився щодо своєї травми – українець розповів, коли повернеться до тренувань
00:20 - Читати іншою мовою
Форвард Роми Артем Довбик прокоментував свій стан і повернення до команди.
Артем Довбик має м'язові проблеми і не тренувався з командою. Деякі італійські ЗМІ повідомляли, що відновлення українця затягується. Утім, форвард спростував чутки.
Довбик отримає нового партнера – Рома узгодила трансфер гравця збірної Бразилії
"У вівторок тренуюсь з усіма", – цитує Довбика Tribuna.
Варто зауважити, що Артем Довбик пропустив товариські матчі проти Кайзерслаутерна та УніПомеція. В обох зустрічах відзначився новачок Роми Еван Фергюсон.
Рома впоралася з клубом-сенсацію – перемогу знову приніс конкурент Довбика (ВІДЕО)
Найкращі казино
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Бонус не є безоплатним та передбачає внесення ставки
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter