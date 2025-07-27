Форвард Роми Артем Довбик прокоментував свій стан і повернення до команди.

Артем Довбик має м'язові проблеми і не тренувався з командою. Деякі італійські ЗМІ повідомляли, що відновлення українця затягується. Утім, форвард спростував чутки.

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"У вівторок тренуюсь з усіма", – цитує Довбика Tribuna.

Варто зауважити, що Артем Довбик пропустив товариські матчі проти Кайзерслаутерна та УніПомеція. В обох зустрічах відзначився новачок Роми Еван Фергюсон.

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