Товариський матч

Рома – Ланс – 2:0

Голи: Манчіні, 14, Суле, 55

Артем Довбик розпочав контрольний матч з Лансом на лаві запасних – Джан П'єро Гасперіні вважав за краще випустити в стартовому складі Евана Фергюсона. Однак ірландець виглядав у першому таймі не найкращим чином – за 45 хвилин він завдав лише один неточний удар, тому в перерві був замінений на Довбика.

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Ледве Артем з'явився на полі, як на 48-й хвилині заробив жовту картку – він сфолив на Мачадо неподалік від власних воріт, але Сатріано пробив з цього штрафного неточно.

В цілому другий тайм вийшов змазаним – через велику кількість замін з обох сторін. Голи Манчіні і Суле не стали для римлян головними подіями зустрічі – на жаль, Н'Діка (40-а хвилина) і той самий Суле (69-а хвилина) отримали травми і були змушені достроково покинути поле. Проте, Артем взяв участь у другому голі: він запресингував воротаря, заблокував захисника суперника і тим самим допоміг Суле забити.

На 80-й хвилині Довбик заробив для Роми небезпечний штрафний, з якого Ермосо наніс прямий удар по воротах. Однак голкіпер Ланса Гуртнер відбив м'яч на кутовий.

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