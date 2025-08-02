Довбик допоміг Ромі перемогти в контрольному матчі – він взяв участь у голі та заробив жовту
У суботу, 2 серпня, Рома зіграла товариський матч з Лансом (2:0). Читайте подробиці на "Футбол 24".
Товариський матч
Рома – Ланс – 2:0
Голи: Манчіні, 14, Суле, 55
Артем Довбик розпочав контрольний матч з Лансом на лаві запасних – Джан П'єро Гасперіні вважав за краще випустити в стартовому складі Евана Фергюсона. Однак ірландець виглядав у першому таймі не найкращим чином – за 45 хвилин він завдав лише один неточний удар, тому в перерві був замінений на Довбика.
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Ледве Артем з'явився на полі, як на 48-й хвилині заробив жовту картку – він сфолив на Мачадо неподалік від власних воріт, але Сатріано пробив з цього штрафного неточно.
В цілому другий тайм вийшов змазаним – через велику кількість замін з обох сторін. Голи Манчіні і Суле не стали для римлян головними подіями зустрічі – на жаль, Н'Діка (40-а хвилина) і той самий Суле (69-а хвилина) отримали травми і були змушені достроково покинути поле. Проте, Артем взяв участь у другому голі: він запресингував воротаря, заблокував захисника суперника і тим самим допоміг Суле забити.
На 80-й хвилині Довбик заробив для Роми небезпечний штрафний, з якого Ермосо наніс прямий удар по воротах. Однак голкіпер Ланса Гуртнер відбив м'яч на кутовий.