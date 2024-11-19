Сьогодні ввечері збірна України зіграє заключний матч групового етапу Ліги націй з Албанією. Як інформує редакція Gazzetta dello Sport, форвард "синьо-жовтих" Артем Довбик не зіграє весь поєдинок через домовленості з Ромою.

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Артем не до кінця відновився після отриманої травми коліна. У Тирані він перебуватиме під особливим наглядом медичного персоналу. У разі найменшого дискомфорту він покине поле, щоб не пропустити недільний матч Роми з Наполі.

У цьому сезоні Довбик зіграв за Рому 15 матчів у всіх турнірах і забив 6 м'ячів.

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