Довбик не зіграє повний матч з Албанією – у нього є домовленність з Ромою
19 листопада 20:50 - Читать на русском
Рома не хоче, щоб Артем Довбик пропустив матч із Наполі.
завершено
Роман Яремчук 10’
10’ Роман Яремчук
Сьогодні ввечері збірна України зіграє заключний матч групового етапу Ліги націй з Албанією. Як інформує редакція Gazzetta dello Sport, форвард "синьо-жовтих" Артем Довбик не зіграє весь поєдинок через домовленості з Ромою.
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Артем не до кінця відновився після отриманої травми коліна. У Тирані він перебуватиме під особливим наглядом медичного персоналу. У разі найменшого дискомфорту він покине поле, щоб не пропустити недільний матч Роми з Наполі.
У цьому сезоні Довбик зіграв за Рому 15 матчів у всіх турнірах і забив 6 м'ячів.
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