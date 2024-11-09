"Україні цілком під силу здобути шість очок та вийти до Ліги А. І Грузія, і Албанія – це ті збірні, які не можна, а потрібно обігрувати. Ніхто не каже, що буде легко, але українцям по зубах обидві ці команди.

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Грузія – класна збірна, що довела і на Євро-2024 і зараз демонструє хорошу гру, а Албанія така "противна" команда, яка також три очки просто так не подарує. Та, повторюся, обидві ці команди українця під силу здолати.

Підбір футболістів, їхній рівень, у Реброва значно вищий від того, що мають тренери Грузії й Албанії. Звісно, те, що не допоможе команді Циганков, це суттєва втрата, але його є ким замінити. Станіславович, впевнений, розбереться.

Хто має взяти на себе роль лідера в збірній і потягнути її на собі? Довбик певно ні. Він ще не настільки досвідчений. Повинен у збірній бути, як кажуть, лідер в роздягальні. Той, хто може завести, потягнути за собою. Лідер – це не капітан, від того, що тобі пов'язку натягнули на руку ватажком не станеш. Ні. От важко когось такого в цій збірній України відшукати. Таким був і є Андрій Ярмоленко. Є в нього необхідні характеристики, але його на листопадові матчі не викликали", – сказав Шацьких у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, збірна України в рамках Ліги націй 16 листопада зіграє на виїзді з Грузією, а 19 листопада – з Албанією. Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.

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