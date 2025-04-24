Форварда Роми Артема Довбика не було в складі делегації "вовків", яка прибула на церемонію прощання з Папою Римським.

Італійська Рома вшанувала Папу Римського Франциска, який помер 21 квітня.

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24 квітня делегація клубу у складі Раньєрі, Гізолфі, Пеллегріні, Манчіні, Крістанте, Дибали, Суле та Паредеса прибула о 10-й ранку на площу Святого Петра, увійшовши через Порта дель Перуджіно, щоб попрощатися з понтифіком, повідомляє La Stampa.

Українця Артема Довбика серед партнерів не було помічено очевидцями. Ймовірно, склад делегації Роми був обмежений і команда взяла на церемонію прощання лише футболістів-католиків.

Додамо, що Серія А перенесла всі матчі 26 квітня, зокрема гру Роми проти Інтера, на інші дні у зв'язку зі смертю Папи Римського.

Рома мінімально перемогла Верону – конкурент Довбика забив і наблизив "вовків" до ЛЧ, але провалився разом з Артемом