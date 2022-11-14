Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик сумнівається у перспективах своєї кар'єри в Україні.

Відомий коментатор Віктор Вацко повідомив, що інформація про продовження контракту виявилася неправдивою. Клуб справді вже кілька місяців намагається пролонгувати співпрацю, але Артем не погоджується.

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Вацко також зазначає, що влітку СК Дніпро-1 відхилив кілька трансферних пропозицій. Зокрема, йдеться про 10 мільйонів євро від Трабзонспора. Слід очікувати на новий виток саги, адже контракт Довбика чинний лише рік.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні 25-річний форвард провів на клубному рівні 20 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 4 результативні передачі.